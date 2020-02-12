إردوغان يهدد بـ«ضرب» قوات النظام السوري في كل مكان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:33 صباحا

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بـ«ضرب قوات النظام السوري في كل مكان» في حال تعرض جنوده في سورية لأذى، متهما روسيا بالمشاركة في ارتكاب مجازر في إدلب.

وقال إردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة، نقلتها وكالة «فرانس برس»: «أعلن أننا سنضرب قوات النظام في كل مكان اعتبارا من الآن بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ومواقع المراقبة التابعة لنا أو في أي مكان آخر» مضيفا أن «النظام والقوات الروسية التي تدعمه يهاجمون المدنيين دون توقف ويرتكبون مجازر».

ويأتي هذا التهديد بعد مقتل أكثر من عشرة جنود أتراك في قصف نفذته القوات السورية في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل التي تقاتل قوات النظام السوري.

وحققت قوات النظام السوري المدعومة بغارات جوية روسية تقدما في عمليتها لاستعادة إدلب من الفصائل «الجهادية »والمعارضة على الرغم من اتفاق سوتشي لوقف إطلاق النار المبرم عام 2018 بين تركيا وروسيا.

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