آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة وغزة ضد الخطة الأميركية للسلام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 05:55 مساء
تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الفلسطينيون رفضا لصفقة القرن في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة،11 فبراير 2020. (أ ف ب)

تظاهر آلاف الفلسطينيين، الثلاثاء، في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط قبل ساعات من خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن.

وشهدت مدينة رام الله تظاهرة مركزية شارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى جانب ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متظاهر، بحسب «فرانس برس».

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، يؤكد فيها رفضه خطة السلام الأميركية، ويشدد على «رعاية دولية متعددة الأطراف» لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

آلاف المغاربة يتظاهرون بالعاصمة الرباط لدعم معتقلي حراك الريف

ووصل المتظاهرون من باقي المدن الفلسطينية إلى رام الله. وحملوا علمًا فلسطينيًّا بطول 20 مترًا، ومثله بأحجام صغيرة، كما رفعوا لافتات مؤيدة للرئيس عباس.

وهتف المتظاهرون ضد الخطة الأميركية ومن بين الهتافات التي أطلقوها «لن تمر هذه الصفقة لن تمر»، كما أطلقوا هتافات دعم لعباس «أبو مازن سير سير.. ونحن معك للتحرير». وترافقت الهتافات مع بث مكبرات للصوت ثبتت على شاحنة صغيرة أغاني وطنية فلسطينية.

وعقب التظاهرة، وصل عشرات المتظاهرين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله الملاصق لمعسكر للجيش الإسرائيلي ومستوطنة «بيت إيل». وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

وبحسب «الهلال الأحمر» الفلسطيني، بلغ عدد الإصابات 12، ما بين اختناق بالغاز وإصابات مباشرة بالرصاص المطاطي.

مأساة جديدة
وشكل الموظفون الحكوميون النسبة الأكبر من المتظاهرين، بعد صدور تعميم حكومي لمغادرة أماكن العمل، ظهر الثلاثاء، للمشاركة في التظاهرة. وتعتبر التظاهرة في مدينة رام الله مقر الحكومة الفلسطينية والتي حشدت لها حركة فتح، الأكبر منذ عدة سنوات.

وخاطب اشتية الحشود بالقول: «هذه الحشود هي رسالة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بأننا موحدون خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأضاف: «نقول للرئيس سر، ونحن معك وتسقط صفقة القرن». وشارك في التظاهرة أيضًا عاملون في مؤسسات خاصة.

وفي قطاع غزة، شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة مركزية في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة. ورفع المتظاهرون، الذين مثلوا مختلف الفصائل الفلسطينية والنقابات ومؤسسات أهلية، العلم الفلسطيني ولافتات دعم وتأييد للرئيس عباس.

عباس يرفض مناقشة خطة السلام الأميركية مع ترامب

وكتب على بعض اللافتات «لا لصفقة القرن» و«القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين»، و«يا أبو مازن فوضناك أنت تقرر ونحن معك». وأحرق المتظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي وصورًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ولطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأميركية التي تنص على بقاء القدس «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية إلى شرق القدس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج يمكن المرضى من الرؤية في الظلام