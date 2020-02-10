الإمارات تعلن إصابة جديدة بـ«كورونا» وتكشف عن حالة المرضى لديها

مسافرة صينية ترتدي كمامة بمطار في الإمارات. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليصل عدد الحالات المكتشفة بهذا الفيروس في البلاد منذ ظهور المرض إلى 8 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، أن الحالة الجديدة من الجنسية الهندية، مؤكدة أن جميع الحالات المسجلة سابقًا مستقرة، ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

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وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها المستشفى في دولة الإمارات.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية قبل يومين تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس «كورونا المستجد».

وذكرت في حينها في بيان أن «الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة».

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ونصحت وزارة الصحة الإماراتية الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.