المحكمة العسكرية تحكم على شقيق الرئيس بوتفليقة و3 آخرين بالسجن 20 سنة
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 04:42 مساء
حكمت المحكمة العسكرية بالجزائر على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين والجنرال عثمان طقطاق ورئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون بالسجن 20 سنة «حبسًا نافذًا»، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية «واج».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي