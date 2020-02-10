المحكمة العسكرية تحكم على شقيق الرئيس بوتفليقة و3 آخرين بالسجن 20 سنة

حكمت المحكمة العسكرية بالجزائر على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين والجنرال عثمان طقطاق ورئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون بالسجن 20 سنة «حبسًا نافذًا»، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية «واج».