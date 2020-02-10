الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

فلسطينيون يرشقون جنودا إسرائيليين بالحجارة في حاجز بين غزة والأراضي المحتلة، 27 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلن الجيش الاسرئيلي قصفه مواقع لحركة حماس في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد إطلاق فلسطينيين قذيفة على الأراضي المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن «مقاتلات حربية أغارت على عدد من أهداف تابعة لحماس جنوب غزة»، موضحا أن بين هذه المواقع «مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن هذه الغارات «جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع مساء أمس» الأحد. وكان صاروخ أطلق من غزة على جنوب الأراضي المحتلة مساء الأحد أدى إلى إطلاق صفارات الإنذارت ولجوء الآلاف إلى الملاجىء في المنطقة.

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وتزايدت الهجمات الفلسطينية بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ العام 2008، شن الجيش الإسرائيلي 3 حروب على حماس والفصائل الأخرى في القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني يعانون من النزاعات والفقر، في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 13 عامًا.