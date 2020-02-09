الجيش المصري: مقتل 10 «إرهابيين» خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية في شمال سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 09:46 مساء
الناطق العسكري للجيش المصري العقيد تامر الرفاعي. (صفحة الناطق على الفيسبوك)

أعلن الناطق العسكري للجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف الناطق العسكرى خلال بيان رسمى على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه «الساعة 5 مساء اليوم الأحد تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى».

وأضاف البيان أنه «جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث».

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