المغرب.. آلاف المتظاهرين ضد خطة ترامب للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 06:08 مساء
مغاربة يلوحون بالعلم الفلسطيني خلال تظاهرة ضد الخطة الأميركية للسلام في الرباط، 9 فبراير 2020. (أ ف ب)

تظاهر آلاف المغاربة، الأحد، في العاصمة الرباط؛ تنديدًا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ودعوا إلى مقاطعة السلع الأميركية.

ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطينية في مسيرة وسط العاصمة، وهم يهتفون «عاشت فلسطين»، وفق «فرانس برس».

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ودعا المحتجون الذين كانت بينهم شخصيات سياسية ونقابية، إلى تنظيم «حملة مقاطعة للبضائع الأميركية»، واصفين واشنطن بأنها «عدو السلام». وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا أيضًا علم إسرائيل، «لا للتطبيع» مع إسرائيل و«لا لدعم الكيان الصهيوني»، وكتبوا على إحدى اللافتات «فلسطين ليست للبيع».

والخطة الأميركية التي أعلنها ترامب في 28 يناير، تنص على القدس «عاصمة موحدة» لإسرائيل وضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية بلا سلاح على ما يتبقى من الضفة وقطاع غزة. واعتبرت الخطة منحازة جدًّا لتل أبيب، ورفضها الفلسطينيون.

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وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قال غداة إعلان مخطط ترامب: «إن المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأميركية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف بالشرق الأوسط» مع التأكيد مجددًا على الموقف التقليدي للمغرب الداعم لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واجتمع بوريطة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن المملكتين تتشاطران «المواقف» و«المبادئ» ذاتها بشأن القضية الفلسطينية. ولا تقيم المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ غلقها مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط في العام 2000.

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