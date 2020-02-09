إسرائيل تصعد حربها الاقتصادية ضد فلسطين

إحدى الأسواق الفلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، إن إسرائيل صعدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن، ولفت إلى أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه «اعتبارا من الأحد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية».

وأوضح العطاري لإذاعة «صوت فلسطين» «نعيش في لحظة سياسية حرجة، ندرك تمامًا أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات، ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي».

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وأضاف أن نحو 60 منتجًا زراعيًا فلسطينيًا يتم تصديرها إلى 100 سوق حول العالم، فيما قال مصدرون فلسطينيون إن الحظر الجديد يشمل زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطبية، حسب وكالة «رويترز».

ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات للتعقيب من قبل وكالة «رويترز»، التي نقلت عن مدير مدير المبيعات بشركة «التلاوي» التي تصدر منتجات إلى بريطانيا ودول عربية، أحمد ريحان، قوله «هذه حرب اقتصادية ضد الشعب الفلسطيني كله».

وأضاف «سوف تؤثر علينا كتجار وكمصدرين وستؤثر على المزارعين... وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله».