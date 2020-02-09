إسرائيل تصعد حربها الاقتصادية ضد فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 12:32 صباحا
إحدى الأسواق الفلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، إن إسرائيل صعدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن، ولفت إلى أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه «اعتبارا من الأحد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية».

وأوضح العطاري لإذاعة «صوت فلسطين» «نعيش في لحظة سياسية حرجة، ندرك تمامًا أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات، ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي».

اقرأ أيضا عباس لنتانياهو: الأكل والشرب والأمن مسؤوليتكم كقوة احتلال «أنا ماعندي علاقة»

وأضاف أن نحو 60 منتجًا زراعيًا فلسطينيًا يتم تصديرها إلى 100 سوق حول العالم، فيما قال مصدرون فلسطينيون إن الحظر الجديد يشمل زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطبية، حسب وكالة «رويترز».

ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات للتعقيب من قبل وكالة «رويترز»، التي نقلت عن مدير  مدير المبيعات بشركة «التلاوي» التي تصدر منتجات إلى بريطانيا ودول عربية، أحمد ريحان، قوله «هذه حرب اقتصادية ضد الشعب الفلسطيني كله».

وأضاف «سوف تؤثر علينا كتجار وكمصدرين وستؤثر على المزارعين... وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 717 شخصا
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجراد وجبة خفيفة شهية لدى بعض الكويتيين