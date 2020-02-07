السيستاني يطالب قوات الأمن بحماية المتظاهرين بعد هجمات مؤيدي الصدر

متظاهرون عراقيون يسيرون وسط الدخان والنار خلال احتجاجات مناوئة للحكومة في بغداد. (فرانس برس)

ندد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مطالبًا قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين.

وقتل ثمانية متظاهرين هذا الأسبوع في هجوم نفذه «مؤيدون للصدر» ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد.

ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بأنها «مؤسفة ومؤلمة (...) سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق»، ودان «كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وشدد المرجع الديني على أنه «لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام»، لكنه طالبها بأن «تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين» مؤكدًا أنه «لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك».

ومنذ بداية أكتوبر، قُتل نحو 543 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية «حقوق الإنسان» الحكومية في تقرير اطلعت عليه «فرانس برس» اليوم الجمعة، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة المتهمة بالفساد، وتغيير نظام الحكم برمته.

وواجه المتظاهرون هذا الأسبوع تهديدًا جديدًا من مناصري الصدر الذين شاركوا في التظاهرات المناهضة للحكومة إلى أن غير الزعيم الشيعي موقفه وانتقل إلى المعسكر الآخر، معلنًا دعمه تكليف الوزير السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، ويطالبون بتغييره على اعتبار أنه «قريب» من الطبقة الحاكمة.

وهاجم أنصار الصدر مواقع للمتظاهرين في مدن عديدة، بينها النجف، مقر إقامة السيستاني، حيث قُتل الأربعاء الماضي، سبعة محتجين، وذلك بعد يومين على مقتل متظاهر في الحلة طعنًا إثر مهاجمة «الصدريين» موقع اعتصام.