السيستاني يطالب قوات الأمن بحماية المتظاهرين بعد هجمات مؤيدي الصدر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 11:03 مساء
متظاهرون عراقيون يسيرون وسط الدخان والنار خلال احتجاجات مناوئة للحكومة في بغداد. (فرانس برس)

ندد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مطالبًا قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين.

وقتل ثمانية متظاهرين هذا الأسبوع في هجوم نفذه «مؤيدون للصدر» ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد.

ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بأنها «مؤسفة ومؤلمة (...) سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق»، ودان «كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا سبعة قتلى جراء مواجهات بين متظاهرين في النجف بالعراق

وشدد المرجع الديني على أنه «لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام»، لكنه طالبها بأن «تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين» مؤكدًا أنه «لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك».

ومنذ بداية أكتوبر، قُتل نحو 543 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية «حقوق الإنسان» الحكومية في تقرير اطلعت عليه «فرانس برس» اليوم الجمعة، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة المتهمة بالفساد، وتغيير نظام الحكم برمته.

وواجه المتظاهرون هذا الأسبوع تهديدًا جديدًا من مناصري الصدر الذين شاركوا في التظاهرات المناهضة للحكومة إلى أن غير الزعيم الشيعي موقفه وانتقل إلى المعسكر الآخر، معلنًا دعمه تكليف الوزير السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، ويطالبون بتغييره على اعتبار أنه «قريب» من الطبقة الحاكمة.

وهاجم أنصار الصدر مواقع للمتظاهرين في مدن عديدة، بينها النجف، مقر إقامة السيستاني، حيث قُتل الأربعاء الماضي، سبعة محتجين، وذلك بعد يومين على مقتل متظاهر في الحلة طعنًا إثر مهاجمة «الصدريين» موقع اعتصام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
بكين تفتح تحقيقا في وفاة طبيب كان أول المحذرين من «كورونا»
دولى
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 630 شخصا
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد