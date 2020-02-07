روسيا تتهم إسرائيل بمحاولة تكرار حادثة الطائرة الأوكرانية فوق سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 11:32 صباحا
دفاعات جوية سورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق 15 سبتمبر 2018 (فرانس برس).

اتهم الجيش الروسي إسرائيل باستخدام طائرة «ايرباص 320» وعلى متنها 172 راكباً، كدرع للهروب من صواريخ الدفاع الجوي السورية التي أطلقت ليل الأربعاء الماضي رداً على قصف إسرائيلي قرب مطار دمشق.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في محيط العاصمة السورية، تصدت له الدفاعات الجوية السورية، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته «فرانس برس».

وأكدت الوزارة أنه «لحظة شن الطيران الإسرائيلي هجماته... كانت طائرة إيرباص 320 مدنية تقترب، استعداداً للهبوط، لتجد نفسها في منطقة مميتة بين الضربات الجوية ونيران المدفعية».

وأضاف البيان أنه بفضل التدخل السريع لمراقبي الحركة الجوية في مطار دمشق تمكنت الطائرة من الخروج من تلك المنطقة التي كانت فيها بمرمى أنظمة الدفاع الجوي السورية.

وأكد البيان أن الطائرة التي أقلعت من طهران وعلى متنها 172 مدنياً، تمكنت من الهبوط بأمان في قاعدة حميميم العسكرية الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن استخدام الطائرات المدنية خلال عمليات عسكرية جوية لحجب أو منع رد القوات السورية بات سمةً لسلاح الجو الإسرائيلي.

وشدد الجيش الروسي على أن الرادارات الإسرائيلية تملك رؤية واضحة للحالة في الأجواء المحيطة لمطار دمشق، متهماً إسرائيل بـ«الاستخفاف تماماً بأرواح مئات المدنيين الأبرياء».

ويأتي هذا التصريح بعد أقل من شهر على اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاطها عن طريق الخطأ مطلع يناير الماضي طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران. وكانت إيران حينها في حالة تأهب قصوى خشية من رد أميركي على ضربات إيرانية في العراق.

وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها غالبيتهم إيرانيون وكنديون.

ومنذ بدء النزاع السوري في 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات على مواقع للجيش السوري وكذلك مواقع لحلفائه بينهم إيران وحزب الله اللبناني.

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