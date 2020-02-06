ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية إلى 23 مقاتلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد إلى 23 مقاتلاً بينهم ثمانية جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

ونقلت «فرانس برس» عن المرصد إفادته بمقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة إلى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق. كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.