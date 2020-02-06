مقتل فلسطيني ثان في صدامات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل فلسطيني ثان في مدينة جنين في صدامات مع الجيش الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «طارق أحمد بدوان استشهد في جنين متأثراً بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، فجر اليوم. وهو الشهيد الثاني» الذي يسقط في الصدامات، حسب «فرانس برس».

من جهته قال مصدر أمني إن بدوان (25 عاما) «من قوات الشرطة الفلسطينية وقد أصيب بينما كان في ساحة مقر الشرطة قرب منزل اقتحمته القوات الإسرائيلية لهدمه في مدينة جنين حيث اندلعت مواجهات». وكان يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما) قتل قبل ساعات في المواجهات.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، الخميس، أن الشرطة قتلت فلسطينيا مسلحا أطلق النار على عناصرها في البلدة القديمة بالقدس. وقال روزنفيلد إن «ارهابيا أطلق النار على شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة». مضيفا: «تم إطلاق النار على المهاجم من قبل قواتنا وقتل».