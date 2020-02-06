مقتل 12 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقتين في سورية

الدفاعات الجوية السورية أثناء التعامل مع أهداف في سماء دمشق، (أرشيفية: الإنترنت)

قتل 12 شخصا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلا مواقع قرب العاصمة السورية دمشق وجنوب البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأشار المرصد إلى أن القصف استهدف منطقتي الكسوة جنوب غرب دمشق، وإزرع بمحافظة درعا في جنوب البلاد، وأن القتلى هم من السوريين وغير السوريين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها، أفادت دمشق عن سقوط جرحى جراء القصف، وذكر مصدر عسكري سوري أن وسائل الدفاع الجوية «تصدت لموجتين من العدوان الجوي (الإسرائيلي)، استهدفتا بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق».



وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: «نحن لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية». وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.