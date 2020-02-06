مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة.. وإصابة 14 إسرائيليا في عملية دهس بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 08:20 صباحا
عناصر تابعون لقوات الاحتلال جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، 16 أغسطس 2019، (ا ف ب)

يستمر المشهد المحتقن في الأراضي المحتلة منذ إعلان الرئيس الأميركي خطته المزعومة من أجل «السلام» في الشرق الأوسط، حيث قتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، بينما أصيب 14 إسرائيليا عندما اصطدمت سيارة بحشد في القدس.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت الضفة الغربية من أجل هدم منزل فيها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل الشاب منذر أبو طبيخ، 19 عاما، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجروح، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي القدس المحتلة، أصيب 14 شخصًا بجروح، بينهم شخص في حالة خطيرة، عندما اصطدمت سيارة بحشد وسط القدس مساء الأربعاء، بحسب ما قال جيش الاحتلال وأجهزة الإسعاف.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد إنها «عالجت ونقلت» إلى المستشفيات هؤلاء الأشخاص، الذين أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم، بينما قال الناطق العسكري لوكالة «فرانس برس» إن الجيش على علم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة، حيث تجرى حاليا محاولات العثور على السيارة وسائقها.

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يذكر أن «خطة ترامب»، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» تشتمل على الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض محتلة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة، كما أنها تمنح الفلسطينيين دولة «صورية» منزوعة السيادة، ولا ترتقى إلى تطلعاتهم كما جاء على لسان كل الفصائل.

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