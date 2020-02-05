إردوغان يدعو نظام الأسد للانسحاب من محيط نقاط المراقبة التركية في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 11:29 صباحا
الرئيس التركي رجب إردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، 13 يناير 2020، (الإنترنت)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظام الرئيس السوري بشار لأسد إلى سحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غرب سورية، مهددا باللجوء إلى القوة في حال لم تستجب الحكومة السورية.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة اليوم الأربعاء: «اثنان من نقاط المراقبة الـ12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط النظام. نأمل في أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية فبراير. وإذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس التركي أنه نقل هذه الرسالة خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي تدعم بلاده عسكريا النظام السوري.

معارك عنيفة
وتأتي هذه التصريحات بعد معارك عنيفة غير مسبوقة جرت الإثنين بين الجيش التركي وقوات النظام السوري في محافظة إدلب بشمال غرب سورية أوقعت أكثر من 20 قتيلا.

وليل الأحد الماضي، أوقع قصف قام به النظام السوري ثمانية قتلى من الجانب التركي. وردت أنقرة بقصف مواقع سورية مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

ووصف إردوغان الأربعاء هجوم النظام السوري ضد القوات التركية بأنه يشكل منعطفا في النزاع السوري، مضيفا: «لن نسمح للأمور بأن تستمر كما كانت سابقا، بعدما تمت إراقة دماء جنود أتراك».

وكانت تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة السورية، وقعت مع روسيا عدة اتفاقات بهدف وقف النار في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سورية. وفي إطار هذه الاتفاقات، أقامت أنقرة 12 نقطة مراقبة في إدلب.

ورغم هذه الاتفاقات كثف النظام السوري في الأسابيع الماضية هجومه في هذه المحافظة الحدودية مع تركيا وصولا إلى تطويق بعض نقاط المراقبة التركية في إطار تقدمه في إدلب.

وتمكّنت قوات النظام الأسبوع الماضي من السيطرة على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب، بعدما باتت شبه خالية. وتخوض حاليا معارك عنيفة قرب مدينة سراقب التي فرغت أيضا من سكانها.

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