قصف إسرائيلي على غزة دون إصابات

شاطئ غزة مساء الثلاثاء 4 فبراير 2020 (فرانس برس).

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لحركة المقاومة الإسلامة «حماس» في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء بعد إطلاق فلسطينيين في القطاع مقذوفات وبالونات حارقة على إسرائيل، مضيفا في بيان أوردته «فرانس برس» أن الأهداف التي ضربت في جنوبي غزة بينها مواقع لتصنيع الأسلحة.

ولم ترد معلومات فورية من غزة عن إصابات، كما لم تعلن الفرق الطبية أو الشرطة في إسرائيل عن إصابات أو أضرار ناتجة من المقذوفات الثلاثة التي تقول تل أبيب إنها أطلقت من غزة، وفق الوكالة الفرنسية.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أو ما يعرف بـ«صفقة القرن»، وهي التي يرفضها الفلسطينيون بشدة ويعتبرونها منحازة لإسرائيل.