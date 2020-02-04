«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:21 مساء

كشف موقع «غلوبال فاير باور» العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، عن تفوق مصر عسكريا بشكل ملحوظ ضمن قائمة أقوى الجيوش للعام 2020، إذ قفز تصنيف الجيش المصري من المركز الـ12 عالميا العام 2019 إلى المركز الـ9 عالميا، ومن المركز الثاني إقليميا إلى المركز الأول وفق قائمة 2020.

ووفق التصنيفات الجديدة باتت مصر تتفوق عسكريا على كل من تركيا وإيران وإسرائيل، بعدما تراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الـ13 هذا العام والذي كان يحتل المركز الـ9 عالميا، والأول في المنطقة خلال 2019، حسب «سي إن إن» عربي.

من جهته حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه الـ14 كقوة عالمية وإقليمية، وبقي متقدما على كل من السعودية وإسرائيل وفقا لـ«غلوبال فاير باور».

وقفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالميا و5 إقليميا للعام 2019 الى المركز الـ17 عالميا والـ4 إقليميا في قائمة هذا العام، متقدما على إسرائيل التي تراجعت من المركز الـ17 عالميا والـ4 إقليميا العام 2019 إلى المركز الـ18 عالميا والـ5 إقليميا، وفق آخر إحصائية.

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