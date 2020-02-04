غوتيريس يطالب «بوقف الأعمال الحربية» بين تركيا وسورية في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 08:28 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، فبراير 2020. (أ ف ب)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الثلاثاء بـ«وقف الأعمال الحربية» بين تركيا وسورية في محافظة إدلب، لافتًا إلى «تغير في طبيعة النزاع يثير قلقًا كبيرًا».

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي «يجب وقف الأعمال الحربية قبل تصعيد يؤدي الى وضع يخرج تماما عن السيطرة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نحن قلقون خصوصا (لرؤية) الجيش التركي والجيش السوري يتبادلان القصف» في منطقة ادلب، آخر معقل للفصائل الجهادية والمقاتلة في شمال غرب سورية.

وأعلنت تركيا الثلاثاء أنها لن تسمح للنظام السوري بالتقدم في إدلب. وليل الأحد الإثنين، أسفر قصف مدفعي للجيش السوري عن ثمانية قتلى في الجانب التركي. وردت أنقرة بقصف مواقع سورية ما أسفر عن 13 قتيلًا على الأقل.

وخلال شهرين، نزح نحو نصف مليون شخص في شمال غرب سورية بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام بدعم من موسكو، على «المسلحين» والفصائل المعارضة.

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