البرهان يطلع مجلس السيادة السوداني على تفاصيل اجتماعه مع نتانياهو

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي في عنتيبي، 7 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتماعا اليوم الثلاثاء مع المجلس الحاكم لاطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن أعلن الأخير أن اللقاء تناول «تطبيع العلاقات بين البلدين».

لقاء البرهان مع نتانياهو خطوة مفاجئة لمجلس الوزراء الانتقالي، فهو أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب نتانياهو أمس الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى الفريق عبدالفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، مشيرا إلى أنهما «اتفقا على بدء التعاون للوصول إلى التطبيع الكامل في علاقة البلدين».

اجتماع طارئ

لكن مجلس الوزراء السوداني قال في بيان مساء الاثنين إنه لم يكن على علم باجتماع الزعيمين، وإنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأمر، وفق مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن البرهان الذي عاد من عنتيبي سيطلع المجلس على مضمون اللقاء.

وبدت تل أبيب سعيدة للغاية بهذا اللقاء، إذ قال مكتب نتانياهو إن «السودان يسير في اتجاه إيجابي جديد»، لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل أطلع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو على الموقف.

وأضاف المكتب: «البرهان يحاول المساعدة على تحديث بلاده من خلال إخراجها من عزلتها وإعادتها إلى الخريطة الدولية».

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وعقد لقاء عنتيبي بعد إعلان السودان أن بومبيو دعا البرهان لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية.

وما زالت الولايات المتحدة الأميركية تضع السودان على لائحتها للدول التي تصفها بأنها «راعية الإرهاب» وهو موروث من نظام البشير الذي استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في الفترة من العام 1992 إلى 1996.

لقاء بدون تشاور

وقال الناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، أمس الاثنين إن مجلس الوزراء علم باللقاء من أجهزة الإعلام. وتابع: «لم يتم إعلامنا أو مشاورتنا حول اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الوزراء الإسرائيلي»

والتزم السودان على مدى عقود بالمقاطعة العربية لإسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية وجراء معاملتها الوحشية للفلسطينيين.

وعلق أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء الإثنين على هذا اللقاء بقوله إنه «طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية».