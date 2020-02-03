الخميس..اجتماع لمجلس الأمن مع كوشنر لبحث خطة «السلام في الشرق الأوسط »

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 07:39 مساء

طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية الإثنين.

وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول ال 14 الأخرى في المجلس، بحسب المصادر. يعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 فبراير، ليؤكد امام لأمم المتحدة معارضته للخطة الأميركية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي، وفق «فرانس برس».

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