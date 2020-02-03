مصر تستقبل 300 عائد من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا

وزيرة الصحة المصرية تتابع فحص المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية. (الإنترنت).

وصلت طائرة مصرية عائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غربي مصر، وعلى متنها أكثر من 300 شخص.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بداية من المدينة الصينية إلى عدد من دول العالم، وأدى إلى وفاة نحو 362 شخصا حتى الآن، حسب موقع «راديو مصر».

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وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد للمصريين القادمين من الصين.

وارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس القاتل إلى 361 شخصا في الصين فقط، ليتخطى بذلك عدد الوفيات بفيروس سارس.

وبعد عطلة استمرت عشرة أيام لمناسبة رأس السنة الصينية، تكبدت أسواق المال الصينية التي تشعر بقلق كبير من شلل البلاد وآفاق اقتصادية سيئة، خسائر كبيرة.

وسجلت أول وفاة بالمرض خارج الصين. فقد توفي صيني يبلغ من العمر 44 عاما وأصله من ووهان في الفلبين كما أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح أمس الأحد.