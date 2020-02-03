إقلاع أول طائرة تنقل مرضى يمنيين للعلاج في الخارج برعاية أممية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 02:00 مساء

أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة تقام ضمن جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة.

وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة «المتمردين الحوثيين» بعد ظهر اليوم الاثنين متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي، وفق «فرانس برس».

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وفي نوفمبر الماضي، أعلن التحالف العسكري للقتال في اليمن السماح لمنظمة الصحة العالمية بنقل مرضى يمنيين إلى الخارج لتلقي العلاج، عبر مطار العاصمة صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية منذ العام 2016.

 

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