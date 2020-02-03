إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد

الرئيس التركي رجب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

حذرت تركيا روسيا من التدخل في الرد على قوات الحكومة السورية بعد مقتل أربعة جنود أتراك في شمال غرب سورية، وذلك في وقت أعلنت فيه أنقرة أنها قتلت نحو 35 من أفراد الجيش السوري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات نقلتها «فرانس برس» اليوم الاثنين: «أريد خصوصا أن أبلغ السلطات الروسية أن محاورنا هنا ليس أنتم بل النظام (السوري)، لا تقفوا في طريقنا».

كما أعلن إردوغان أن تركيا قتلت عشرات من أفراد الجيش السوري ردا على مقتل الجنود الأربعة الأتراك، مضيفا أن «هناك عملية جارية الآن (...) وحسب المعلومات الأولية تم تحييد بين ثلاثين و35 سورياً على الجانب الآخر».