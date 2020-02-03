مقتل 4 جنود أتراك في قصف لقوات الحكومة السورية على إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 08:01 صباحا
جنود أتراك على متن دبابة في سوريا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة من جنودها قتلوا وأصيب تسعة أحدهم بجروح خطيرة في قصف لقوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب سورية اليوم الاثنين.

وأضافت في بيان، نقلته وكالة «رويترز» فجر الإثنين: إن «القوات التركية ردت على الهجوم ودمرت أهدافا في منطقة إدلب»، مشيرة إلى أن «القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقا».

مقتل تسعة مدنيين في غارات روسية على شمال غرب سورية

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس مقتل 14 مدنيا جراء غارات سورية وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سورية. وأفاد المرصد بمقتل طفل بقصف جوي سوري على أطراف مدينة بنش الواقعة شرق مدينة إدلب الأحد، بينما قتلت امرأة بغارة روسية على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

ومنذ ديسمبر، تشهد مناطق سيطرة ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها معرة النعمان الأربعاء الماضي.

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