الرئيس الفلسطيني: أبلغت إسرائيل بقطع كل العلاقات معها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 02:31 مساء
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مسيرة رافضة لـ«صفقة القرن»، بلعين غربي رام الله، 31 يناير 2020 (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة إنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ«قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية» وطلب منها «تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال» للأراضي الفلسطينية.

وحسب «فرانس برس»، تلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها أن الخطة الأميركية للسلام تمثل «نقضا لاتفاقات» أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل العام 1993 وبالتالي «عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال».

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