الرئيس الفلسطيني: قررنا قطع العلاقة مع الإدارة الأميركية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية قررت قطع العلاقة مع الإدارة الأميركية على خلفية سياستها تجاه فلسطين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جاء تصريح عباس خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، على خلفية خطة الإدارة الأميركية للسلام، والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخيرا، والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن».

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «رفضنا تسلم الصفقة منذ اللحظ الأولى من إعلانها (..) قررنا قطع العلاقة مع الإدارة الأميركية على خلفية سياستها تجاه فلسطين». وتابع: «نتانياهو لا يؤمن بالسلام وطيلة عهوده لم يحصل أي تقدم في عملية السلام».

وزاد: «وعد بلفور هو وعد بريطاني أميركي بكل ما تحمله الكلمة من معنى».