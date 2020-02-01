الرئيس الفلسطيني يلتقي السيسي ويدعو إلى مواجهة «صفقة القرن»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بقصر الاتحادية بالقاهرة، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة، لبحث خطة السلام الأميركية المقترحة، والمعروفة إعلاميا بما يسمى «صفقة القرن».

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية، في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «صفقة القرن». وأكد عباس - في اللقاء - ضرورة مواجهة «صفقة القرن» على المستويات العربية والاقليمية والدولية، موجها الشكر والتقدير للجهود المصرية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الذي لا يتغير بدعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وحرصها الدائم على دعم القضية والشعب الفلسطيني، حتى نيل حقوقه المشروعة في الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.