أبو الغيط: الفلسطينيون ليسوا وحدهم.. والطرح الأميركي الأخير تحول حاد في سياسة واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 01:03 مساء

بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انطلقت، ظهر السبت، أعمال مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لطرح الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى «صفقة القرن».

وفق ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث «سبل مواجهة الصفقة المشؤومة، التي تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الفلسطينية، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة».

ونقلت فضائيات عدة الاجتماع على الهواء مباشرة، حيث قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن «الطرح الأميركي الأخير كشف عن تحول حاد في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية». وأضاف: «اجتماع اليوم رسالة بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم (..) قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا واجتماع اليوم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني».

كما ذكر أبو الغيط أن «توقيت وملابسات طرح المبادرة الأميركية الأخيرة يثير الكثير من التساؤلات».

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