غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة بعد إطلاق قذائف هاون عبر حدود القطاع، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق «فرانس برس»، قال الجيش في بيان إن القصف طال «أهدافا إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة». وأضاف البيان الذي نشر باللغة الإنجليزية أن «بين الأهداف منشأة لتخزين السلاح وبنية تحت الأرض تستخدمها منظمة حماس الإرهابية».



ولم يتم الإعلان عن إصابات أو أضرار. وأُطلقت بعض القذائف من غزّة الجمعة باتّجاه إسرائيل لكنها لم تكن بكثافة الصواريخ التي أُطلقت خلال مواجهات عدّة وقعت العام الماضي. ونفّذت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع لحماس في غزة في وقت مبكر الجمعة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ منها في الليلة السابقة، في هجمات لم تتسبب بسقوط ضحايا أو وقوع أضرار، حسب الجيش.

وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب منذ العام 2008، لكن توصّلت حماس بشكل تدريجي إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع إسرائيل، خففت الدولة العبرية على أثرها بشكل طفيف الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.