«الأونروا» تحذر من التبعات «العنيفة» لإعلان «صفقة القرن»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 05:21 مساء
سيدة ترفع شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» اليوم الجمعة، عن قلقها من أن تؤدي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن» إلى مزيد العنف، لكنها في نفس الوقت أشارت إلى أن لديها إجراءات «طوارئ» لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.

وقال رئيس «الأونروا» كريستيان سوندرز، لدى سؤاله عن خطة السلام الأميركية التي لن تسمح بحق العودة للفلسطينيين إن هذا الحق «مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف سوندرز خلال تقديمه إفادة صحفية بشأن التبعات المترتبة على إعلان الخطة الأميركية «لدينا بالقطع بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي (الخطة الأميركية) إلى تصاعد الاشتباكات والعنف... يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إلينا أيضا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم وسلامتهم للخطر».

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وتقدم الأونروا خدمات حيوية إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وناشدت الوكالة الجهات المانحة تقديم 1.4 مليار دولار هذا العام.

وكشف ترامب خطته الثلاثاء الماضي، وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.

وتمنح خطة ترامب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل، وتدعم أيضا دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.

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