آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان رفضا لـ«صفقة القرن» ويحرقون علم إسرائيل

تظاهرة ضد استيراد الغاز من إسرائيل في العاصمة الأردنية عمان في 3 يناير 2020. (فرانس برس)

تظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، رفضًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل وفلسطين المعروفة بـ«صفقة القرن»، وأُحرق علم إسرائيل في عمان وسط هتافات «الموت لإسرائيل».

وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، وسط وجود أمني كثيف، وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «الأردن يرفض صفقة القرن» و«تسقط صفقة القرن»، إضافة إلى أعلام أردنية وفلسطينية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأحرق متظاهرون علم إسرائيل وسط هتافات «الموت لإسرائيل» و«هذا النهج ولا تبديل، بدنا نحرق إسرائيل»، كما هتفوا «اسمع يا ترامب اللعين، مش للبيع فلسطين»، و«الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين»، إضافة إلى «نموت وتحيا فلسطين».

من جهة أخرى، تظاهر قرابة 300 شخص أمام السفارة الأميركية في منطقة عبدون غرب عمان، منددين بـ«خطة ترامب» وداعين الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني و«المقاومة»، كما شارك المئات في تظاهرات مشابهة في كل من أربد شمال المملكة والكرك في الجنوب والسلط في شمال-غرب الأردن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي من واشنطن والى جانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسط رفض ومقاطعة من قبل الفلسطينيين.

وتمنح الخطة السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وتعد القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل، وتتحدث عن دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن «تعترف» بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة السلاح.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «موقف المملكة الثابت» من القضية الفلسطينية، كما أكد وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية ووفق حل الدولتين.

وكانت عمان قالت الثلاثاء إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967 «سبيل وحيد للسلام».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة.