«انتهاك صارخ» للقانون الدولي.. السجال حول «صفقة القرن» ينتقل إلى أروقة الأمم المتحدة

إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

لم تلق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، أو ما اصطلح على تسميته بـ«صفقة القرن»، تأييدا كبيرا في المحافل الدولية، وسط ردود أفعال عديدة تذكره بعشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي حيال القضية الفلسطينة، التي تتناقض مع ما جاء في تلك «الخطة».

وأعلنت المنظمة التزامها بحل الدولتين على حدود 1967، مجددة رفضها «شرعنة» الاستيطان على لسان الناطق باسمها ستيفان دوجاريك، الذي قال: «موقفنا لم يتغير: بحسب قرار مجلس الأمن 2334 فإن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي.. وهذا هو موقفنا، ونحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

بينما حاولت مندوبة الولايات المتحدة، كيلي كرافت، أن تروج للصفقة على أنها «فرصة قوية لتحقيق السلام»، داعية الفلسطينيين إلى «أن يرغبوا بالسلام كما نرغبه نحن، بل أكثر مما نرغبه نحن».

الخطة ستكون بطيئة

وقالت إن أميركا ستعمل في الأيام المقبلة مع الدول «التي أعربت عن موقف إيجابي للغاية» حيال الصفقة، مشيرة إلى أنها منفتحة على الحديث مع (مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض) منصور.

وسعت كرافت إلى اللعب على وتر الحالة المعيشية للفلسطينيين، قائلة: «علينا التركيز على الأطفال الفلسطينيين ومستقبل دولة فلسطينية، وعلى أن يكون هناك استقرار اقتصادي وخيارات للتعليم واستقرار في مجال الرعاية الصحية، وهذه هي الخطة التي نتقدم بها، من ثم يعود الأمر إلى الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض».

وأكدت كرافت ما قاله ترامب في إعلانه لتلك «الخطة»، وأنها تمتد على أربعة أعوام، مكملة: «من الواضح أنها ستكون بطيئة، إنها فرصة. وأعتقد أنه لأول مرة يكون لدينا سلام في منطقة الشرق الأوسط».

وسبق أن أكد رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، أن الأمم المتحدة تستشهد بالقرارات التي تتخذها الدول الأعضاء في هذه القضية، وحل الدولتين هو الطريق للمضي قدما مع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفق القانون الدولي، حسب تغريدته على حساب الجمعية العامة الرسمي بموقع التواصل «تويتر».

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وأكد باندي أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يُحلّ عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها تلك التي تبنتها الجمعية العامة، مشدد على أن المنظمة ملتزمة بدعم الطرفين في إيجاد حل سلمي للنزاع.

جذورنا عميقة ولا يمكن اقتلاعها

وفي إحاطة للصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قال المراقب لدولة فلسطين، رياض منصور، إن الرئيس محمود عباس سيزور مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين؛ ليضع أمام المجتمع الدولي الموقف الفلسطيني من خطة ترامب.

وأثنى منصور على موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس، الذي وصفه بـ«وقفة شجاعة وصريحة ومبدئية» في تأكيده أن «الحل الذي تدافع عنه الأمم المتحدة هو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتين على حدود الرابع من يونيو العام 1967، وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة»، مضيفا أن حكومة بلاده تسعى إلى التوافق بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني؛ للعمل بشكل مشترك في خطة واحدة داخل البلاد وفي المحافل الدولية لعرض موقف موحد.

وقال منصور إن الخطة الأميركية تمنح السيادة لإسرائيل والممرات والعبور للفلسطينيين، معقبا: «السيادة لهم، والسيطرة على الممرات والمعابر لهم، حتى المياه لهم. ونحن لنا حقوق مدنية وحقوق للوصول إلى المعابد لنصلي»، وتساءل: «كيف هذا بعد 103 سنوات من وعد بلفور، كيف سيقبل الشعب الفلسطيني بمثل هذه المسائل؟ نحن شعب جبار جذورنا عميقة ولا يمكن أن تُقتلع».