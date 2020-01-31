مجلس الأمن يدعو إلى «الوقف الفوري» للأعمال القتالية باليمن

اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 26 فبراير 2019. (فرانس برس)

دعا مجلس الأمن الدولي، في بيان اعتُمد بالإجماع أمس الخميس، إلى «الوقف الفوري» للأعمال القتاليّة التي تُهدد العملية السياسية في اليمن، وشدد على ضرورة الحفاظ وقف إطلاق النار في الحديدة (غرب اليمن)، بموجب الالتزامات التي تم التعهد بها في السويد في ديسمبر 2018.

وجاء في البيان الذي تلقته وكالة «فرانس برس» أن « أعضاء مجلس الأمن قلقون جدًا من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف (شمال اليمن) وتأثيره على المدنيين الذين نزح آلاف منهم في الأيام القليلة الماضية»، كما طالب البيان بـ«إنهاء كل عمليات الترهيب ضد العاملين في المجال الإنساني» وبضمان «الوصول بلا عوائق» إلى شمال اليمن بشكل خاص.

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وصدر هذا البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء بناء على طلب المملكة المتحدة.

واندلعت الاشتباكات مجددا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي، للحرب التي اندلعت منذ العام 2014، وأدت إلى سقوط آلاف القتلى غالبيتهم مدنيون، حسب عدد من المنظمات غير الحكومية. وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.