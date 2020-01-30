«فرانس برس»: تواصل المفاوضات المعقدة لاختيار رئيس وزراء جديد في العراق

تجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة، الخميس، لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي مهلة تنتهي في الأول من فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن عادل عبدالمهدي، وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة «فرانس برس»، الخميس، إن «الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافقي».

وحذر الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأربعاء الكتل السياسية من أنه «سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام»، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته، والتي شهدت عنفاً دامياً، لكنه بقي يمارس أعماله موقتاً لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل.

وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد، لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي.

وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر، وفي أواخر ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية «جدلية».

وقال مسؤول حكومي كبير لـ«فرانس برس» إن أحد أسباب استمرار الجمود هو غياب الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، اللذين اغتالتهما واشنطن بغارة طائرة مسيّرة في بغداد في الثالث من يناير، وكان هذان الشخصان مؤثرين جداً في التوسط بالاتفاقات السياسية بين الأحزاب، ومع اقتراب انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة أيضاً ضغطها على المسؤولين العراقيين.

وقالت الممثلة الأممية في العراق، جينين هينس بلاسخارت، في بيان الخميس إنه «حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزّب جانباً والعمل بما يحقّق مصلحة البلد وشعبه»، مضيفة: أن «هناك حاجة ماسة إلى الحلول. فلا يسع العراق تحمل الاضطهاد العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي».