الرئيس التونسي يجري مقابلة تلفزيونية هي الأولى منذ توليه الرئاسة الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 09:38 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع في قصر قرطاج مع الياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة. (أ ف ب)

يجري الرئيس التونسي قيس سعيّد حوارا تلفزيونيا مساء الخميس في أول ظهور له ليجيب على أسئلة الصحافيين والمواطنين اثر مرور 99 يوما من تسلمه رئاسة البلاد.

وتعهد سعيّد خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة تم تنظيمها خلال الانتخابات الرئاسية بقبول اجراء حوار معه بعد مرور 99 يوما، وفق «فرانس برس».

ويجيب سعيّد (61 عاما) خلال الحوار الذي سيبثه التلفزيون الحكومي على أسئلة حول حصيلة عمله خلال هذه الفترة. كما ستقدم جمعية «مناظرة» أسئلة مواطنين، أرسلت لها في شكل مقاطع فيديو، لطرحها على قيس سعيّد وستكون بمثابة «تجديد حقيقي في المنطقة» للوقوف على مدى انجاز الوعود الانتخابية، بحسب الجمعية غير الحكومية.

وقالت القناة الحكومية «الوطنية» في بيان الأربعاء إن لقاء سعيّد «يتمحور حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع».

ويشكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب احد أهم الملفات التي تؤرق التونسيين مع تواصل انتظار تشكيل حكومة جديدة. يبث الحوار على قنوات تلفزيونية محلية خاصة ومحطات راديو حكومية وخاصة.

ونظمت جمعية «مناظرة» قبيل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي مناظرات تلفزيونية جمعت فيها كل المترشحين للرئاسة.

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