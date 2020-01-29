إصابة 4 من عائلة صينية بالإمارات بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 01:55 مساء
طرقا شبه الفارغة في الصين بؤرة انتشار فيروس كورونا، 28 يناير 2020 (فرانس برس).

‏أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد؛ لتكون الدولة الخليجية هي الأولى في الشرق الأوسط التي يظهر فيها الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، مشيرة إلى اتباع «الإجراءات الاحترازية الضرورية في التعامل مع الحالات المصابة»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 26 وفاة جديدة مصابة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مثبتة بالصين.

وأجلت كل من الولايات المتحدة واليابان المئات من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار الفيروس بوسط الصين، حيث تخطى عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عاما،.

وتركزت الإصابات بكورونا في الصين، غير أن إصابات سجلت أيضا في 15 دولة أخرى. وفي مؤشر مقلق، أعلنت اليابان وألمانيا أمس عن أولى حالات انتقال الفيروس من شخص إلى آخر خارج الصين.

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