باريس تؤكد تمسكها بحل الدولتين «طبقا للقانون الدولي»

أكدت فرنسا اليوم، الأربعاء، ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل دولتين، الذي يراعي القانون الدولي.

وأعربت باريس عن «قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

يأتي هذا التصريح عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي بموجبها يعترف بالقدس «غير مقسمة» كعاصمة للاحتلال، كما يقر وضع المستوطنات في الضفة الغربية، ويلغي الحدود الفلسطينية مع الأردن.