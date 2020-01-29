السعودية «تقدّر» جهود ترامب وتشجّع على «بدء مفاوضات مباشرة» بين إسرائيل والفلسطينيين

أكّدت السعودية الأربعاء أنّها «تقدّر» جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لتطوير خطة شاملة للسلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتشجّع على «بدء مفاوضات مباشرة» بين الطرفين برعاية واشنطن.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إنّ «المملكة تقدّر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجّع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة».

وشددت على ضرورة «معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات»، وفق وكالة فرانس برس.