الإمارات ترحب بخطة ترامب وتعتبرها «نقطة انطلاق مهمة» في المفاوضات

اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، أن خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب «نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات»، مؤكدة ترحيبها بهذه «المبادرة الجادة».

وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في بيان على تويتر «تقدر الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي»، وفق وكالة فرانس برس.

وكان الدبلوماسي الإماراتي، إلى جانب نظيريه من سلطنة عمان والبحرين، أحد ممثلي الدول العربية الحاضرة لدى الاعلان عن خطة ترامب في البيت الأبيض.