إصابة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تظاهرات ضد خطة ترامب

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الثلاثاء، إصابة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تظاهرات ضد خطة الرئيس الأميركي لحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الهلال الأحمر: «تتعامل طواقمنا مع 12 إصابة بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس»، مضيفة: «هناك إصابة بالرصاص المطاطي بالوجه في مدخل البيرة الشمالي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مراسل الوكالة إن هناك مواجهات يشارك فيها نحو 200 فلسطيني ضد قوة من الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقام المحتجون الفلسطينيون بإحراق صور ترامب وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.