مصر تدعو لدراسة متأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دعت مصر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى القيام «بالدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام» التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، في واشنطن، معربة عن تقدير القاهرة لجهود الإدارة الأميركية المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»: «تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي».

وأضاف البيان أن «مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأميركية من منطلق أهمية التوصل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها».

ودعت «مصر الطرفين المعنيين بالدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».