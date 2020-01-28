الأردن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية «سبيل وحيد للسلام»

أكدت الأردن، الثلاثاء، أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967 «سبيل وحيد للسلام».

وشددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته في الشرق الأوسط، على أن «حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم»، وفق وكالة «فرانس برس».