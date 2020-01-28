رئيس مجلس النواب الأردني: إعلان خطة ترامب «يوم أسود» للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 09:44 مساء
رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة, (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الثلاثاء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «المشؤومة» واعتبر إعلانها «يوماً أسود» للقضية الفلسطينية.

وقال الطراونة في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي عقب إعلان ترامب خطته، إن هذه الخطة «مشؤومة، ويوم أسود للقضية الفلسطينية يذكرنا بوعد بلفور»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي العام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا من خلال وعد بلفور في الثاني من نوفمبر من تلك السنة بإقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» على أراضيها.

وأكد الطراونة أن «هذه الخطة مرفوضة جملة وتفصيلا من الشعبين الأردني والفلسطيني»، مشيرا إلى عدم قبولها من «أي مواطن عربي أو منصف في العالم»، معتبرا أن «صفقة القرن هذه معادلة من طرف واحد وإهداء مجاني لإسرائيل».

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وأعلن ترامب الثلاثاء من واشنطن وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسط رفض ومقاطعة من قبل الفلسطينيين.

من جهة أخرى، تظاهر مئات الأردنيين أمام السفارة الأميركية في عمان بالتزامن مع إعلان ترامب خطته رفضا لها.

وتجمع نحو 400 شخص قرب السفارة الأميركية في منطقة عبدون (غرب عمان)، وسط وجود أمني كثيف للتعبير عن رفضهم «صفقة القرن».

ورفع مشاركون لافتات كتب عليها «فلسطين ليست للبيع، سنسقط كل صفقاتكم» و«أمريكا رأس الإرهاب، صفقتكم لن تمر.. تسقط صفقة القرن وعرابيها».

وهتف هؤلاء «فلسطين عربية»، و«فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية»، «فلتسقط وادي عربة» في إشارة إلى اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن العام 1994.

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