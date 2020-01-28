مقتل ضابطين جزائريين في تحطم طائرة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 01:43 مساء
طائرتان جزائريتان طراز سوخوي سو-30 خلال مناورات في أبريل 2019 (فرانس برس).

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء مقتل ضابطين في تحطم طائرة على بعد حوالي 400 كلم شرق العاصمة مساء أمس.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته «فرانس برس» إنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات وأسباب حادث سقوط طائرة السوخوي سو-30 أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية.

وأضافت أن الطائرة تحطمت «في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده».

ووقعت في الأعوام الأخيرة عدة حوادث شملت طائرات عسكرية جزائرية، وأسفرت عن مئات الضحايا. وفي أبريل 2018 تحطمت طائرة «إليوشن-76» أثناء إقلاعها، جنوب العاصمة، وقتل 257 راكبا كانوا على متنها، أغلبهم عسكريون، في أسوأ كارثة جوية في تاريخ البلاد.

ولم تعلن بعد لجنة التحقيق التي تشكلت لتحديد أسباب الحادث عن نتائجها. وفي فبراير 2014، قتل 77 شخصا -عسكريون وأفراد من عائلاتهم- في حادث تحطم طائرة هيركوليس س-130 شرق العاصمة.

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