«حماس» تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية للرد على خطة ترامب

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، خلال مشاركته في مراسم تأبين ثلاثة شرطيين شرطة قتلوا في مدينة غزة، 2 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أكد مسؤولون فلسطينيون، الثلاثاء، أن ممثلين عن حركة «حماس» سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، لبحث آليات الرد على خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء.

وقال القيادي في حركة «فتح» عزام الأحمد، لوكالة «فرانس برس»: «دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضرون الاجتماع».

ونادرًا جدًا ما يشارك ممثلون عن «حماس» في اجتماعات القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومن بين الذين أكدوا حضور الاجتماع ناصر الدين الشاعر، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في حكومة «حماس» التي تشكلت عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية في 2006.

وأكد الشاعر لـ«فرانس برس» أنه سيحضر الاجتماع، لكن بصفته رئيس وزراء سابق، وقال «من المؤكد أن القيادة الفلسطينية وجهت الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع، ومنها حركة حماس».

وأضاف «غير أنني احضر بصفتي رئيس وزراء سابق لبحث صفقة ترامب لأنه من غير المعقول أن يقرر العالم مستقبلنا دون حضورنا»، وتابع «لذلك اللقاء سيكون البحث في الموقف الذي يجب اتخاذه من خطة ترامب».

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية سلسلة من التظاهرات ستنطلق مساء الثلاثاء في الوقت الذي من المفترض فيه أن يعلن ترامب عن خطته التي يرفضها الفلسطينيون مسبقًا.