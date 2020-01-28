استقالة رئيس الوزراء القطري.. وتعيين خالد آل ثاني في منصبه

خالد بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس وزراء قطر الجديد. (الإنترنت).

قدم رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استقالته، وقبلها الأمير تميم بن حمد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء.

وقرر الأمير تميم تعيين خالد بن عبدالعزيز آل ثاني في منصب رئيس الوزراء، وأدى الأخير اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالديوان الأميري صباح اليوم.

وعمل الشيخ خالد بن عبدالعزيز رئيسا للديوان الأميري منذ 11 نوفمبر 2014، وكان مديرا لمكتب الأمير تميم منذ تولي الأخير السلطة، والتحق في بداية عمله بشركة «قطر للغاز» المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بين عامي (2002-2006).