«بوليساريو»: قرار المغرب ضم المجال البحري للصحراء الغربية بلا «أي أثر قانوني»

أحد عناصر جبهة «بوليساريو». (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو»، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية «لن يكون لهما أي أثر قانوني».

وقال المسؤول في «بوليساريو» محمد خداد في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجبهة التي تطالب مدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن «القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذر للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني».