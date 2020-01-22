رئيس الحكومة الجديد يقول إن لبنان يواجه «كارثة» اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 02:18 مساء

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأربعاء غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء الجديد إن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية، مشيرا إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

واعتبر دياب في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة» في بلد يواجه منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مضيفًا: «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد».

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