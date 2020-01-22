«النهضة» التونسية: «لا فيتو» على رئيس الوزراء المكلّف

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ في قصر قرطاج الرئاسي، 20 يناير 2020، (ا ف ب)

أعلنت حركة النهضة التونسية التي تشغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الثلاثاء أنّ «لا فيتو» لديها على رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ وهي بانتظار تشكيلته الحكومية، التي يجب أن ترى النور في أقلّ من شهر، وبرنامج عمله لحسم قرارها بشأن منح الثقة لحكومته من عدمها.

وقال الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري: «لن نضع فيتو، ننتظر رؤية برنامج عمله والطبيعة السياسية لحكومته لاتخاذ قرار بشأن التصويت على الثقة»، حسب تصريحاته إلى وكالة «فرانس برس».

وكان الرئيس قيس سعيّد عيّن مساء الإثنين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان في غضون شهر واحد، وهي مهمّة فشل فيها سلفه مرشّح «النهضة» حبيب الجملي، ويهدّد تكرار هذا الفشل بجرّ البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف، وانبثق منها برلمان منقسم ومشتّت القوى. وكان البرلمان رفض في 10 يناير منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه «النهضة».

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.

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وقال الفخفاخ بعيد تكليفه تشكيل الحكومة: «ستكون هذه الحكومة متكوّنة من فريق مصغّر منسجم وجدّي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة».

وأضاف: «نمتنع عن الدخول في نزاعات سياسية ضيّقة، وسنركّز كل قوّتنا لرفع التحدّيات ذات الأولوية، بالأساس الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز المكاسب الديموقراطية»، متابعا: «سنفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيداً عن أيّ إقصاء أو محاصصة حزبية».

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر المنصرم. لكنّ العديد من الأحزاب أعلنت منذ الآن أنّها ستمنح الثقة لحكومة الفخفاخ العتيدة، وفي مقدّم هؤلاء حزبا التيار صاحب 22 مقعدا، وتحيا تونس الحائز على 14 مقعدا.