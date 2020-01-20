الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لإيقاف «مسلسل الانهيار»

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إن لبنان بحاجة إلى «حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية»، وذلك في تغريدة على موقع تويتر.

ووفق «رويترز»، تأتي تصريحات الحريري بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين هزت العاصمة بيروت، في موجة عنف هي الأسوأ منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، إذ شهدت إصابة المئات بسبب استخدام قوات الأمن لمدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.

لا اتفاق

ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت الاضطرابات الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، مما قوض مساعي التعافي من الأزمة التي أضعفت الثقة في القطاع المصرفي وزادت من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديون خارجية ضخمة.

وبحسب الوكالة نفسها، قالت مصادر إن الرئيس ميشال عون التقى مع قادة الأجهزة الأمنية يوم الاثنين لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف والتي جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها مع حماية الممتلكات والمحتجين السلميين.

ضغوط مالية

ومن أسباب تأجيج الاضطرابات في لبنان الضغوط المالية الشديدة التي أدت لتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار ودفعت البنوك إلى فرض قيود على سحب وتحويل المبالغ النقدية بالدولار خشية هروب رؤوس الأموال. وتسببت تلك الإجراءات في تأجيج مزيد من الغضب بين المودعين الذين أنهكتهم تلك الإجراءات. وقالت جمعية المستهلك في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام إنها لاحظت «ارتفاع الأسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز 40 في المئة خلال ثلاثة أشهر».

وقال الحريري على تويتر «استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية». وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن. وأضاف الحريري «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول».